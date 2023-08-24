"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

Российский певец-путинист Филипп Киркоров на протяжении всей истории своей публичности славился эпатажными выходками и скандалами. Всем известна его чрезмерная эмоциональность и несдержанность, которые, похоже, с возрастом лишь усиливаются.
В многочисленных пластических операциях, которыми артист отметился в последнее время, многие углядели признаки кризиса среднего возраста. Сейчас Киркоров впал в детство, чем напугал своих детей - 12-летнюю Аллу-Викторию и 11-летнего Мартина.
На своей странице в Instagram Примадонн показал видео, снятое сыном: мальчик показал, как папа охотится за ним и сестрой с игрушечным луком, бешено вращая глазами. Дети певца убежали от него в дом и закрылись.
Мартин показал сидящую на полу испуганную Аллу-Викторию и с нервным смехом на камеру произнес: "Спасите, наш папа сошел с ума! Это очень страшно". Похоже, чувство меры у Киркорова отсутствует не только в еде, из-за которой ему приходится ложиться под нож хирурга, но и в играх с детьми, чем порой пугает своих наследников.
Ранее Филипп Киркоров публично высказался про своего партнера, ради которого он при помощи пластики слепил из себя "новую Примадонну", чем пугает бывших поклонников.
Также стало известно, что Киркоров собрался жениться. Близкое окружение артиста отмечает, что новый роман приносит ему огромное удовольствие, и ожидает объявления про помолвку.
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