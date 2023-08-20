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"Сопутствующая потеря": Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по Чернигову

Анна Подгорная
20 августа 2023, 12:04 обновлено 20 августа, 12:04
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Муж Аллы Пугачевой жестко высказался про "дядь в медальках", из-за которых погибшие теперь никогда не улыбнутся своим близким.
Максим Галкин, ракетный удар по Чернигову
Ракетный удар по Чернигову - Максим Галкин выразил соболезнования близким жертв и жителям города / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Галкин отказывается оправдывать войну в Украине и людоедские решения, которые принимает руководство страны-агрессора. На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию поврежденного в результате ракетной атаки рф по центру Чернигова 19 августа драматического театра, и его снимок до обстрела. Комик выразил свои соболезнования жителям города, погруженного в глубокий траур.

Фото он выбрал не случайно - Галкин выступал на этой сцене. Артист признался, что мог бы опубликовать фото 6-летней Софии, которую убила ракета оккупантов, но не стал этого делать из уважения к близким погибшей девочки.

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что, мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идёт, живёт маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые нас не касаются. Сопутствующие потери. Почему девочка больше не улыбнётся? Нет сил смотреть на её улыбку. Я не могу даже показать фото девочки. Ведь эта чья-то любимая девочка? Думаю, вот они, её любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело. Почему их девочка в тысячах чужих телефонов? Потому что она теперь сопутствующая потеря. Сопутствующая. Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идём? Дяде министру виднее. А может он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, который кнопочку нажал, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он интернетом не пользуется? Или пользуется, но никому не говорит, так спокойнее", - эмоционально высказался Максим Галкин.

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Также шоумен отметил, что даже после обстрела театр хранит свою живую душу, в отличие от тех, кто отдает приказы бомбить мирные города и истреблять население.

"Красивый театр, ещё держится после удара, я в нем выступал когда-то, шутил, люди смеялись, каждый театр живая душа, я так чувствую. Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить", - пишет Галкин.

ракетный удар по Чернигову
Ракетный удар по Чернигову - Максим Галкин выразил соболезнования близким жертв и жителям города / instagram.com/maxgalkinru

Ракетный удар по Чернигову

В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

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