София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

Украинская певица София Ротару на протяжении всей карьеры использовала вышиванку и элементы украинского национального костюма в своем творчестве для популяризации нашей культуры.
Не осталась артистка в стороне и в особенный праздник для Украины - День украинской вышиванки. На своей странице в Instagram, где она публикует что-либо крайне редко, Ротару поздравила соотечественников с национальным торжеством.
София Михайловная показала собственное портретное фото в красном платье-вышиванке с нарядным черно-белым орнаментом. Снимок она подписала хэштегом #деньвишиванки и двумя эмодзи сердец желтого и синего цветов.
Стоит отметить, что это - старое фото артистки. Впервые в ее социальных сетях оно появилось еще в 2017 году. Последний раз свежий снимок София Ротару публиковала в августе прошлого года - на свой День рождения.
Певица носит вышиванки не только на концерты и по праздникам: национальная одежда является неотъемлемой частью ее повседневного наряда. София Михайловна предпочитает платья с национальным орнаментом.
Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.
Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.
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