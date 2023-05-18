София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

В День вышиванки Ротару напомнила о своей любви к национальному костюму.

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София Ротару поздравила украинцев с Днем вышиванки / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару на протяжении всей карьеры использовала вышиванку и элементы украинского национального костюма в своем творчестве для популяризации нашей культуры.

Не осталась артистка в стороне и в особенный праздник для Украины - День украинской вышиванки. На своей странице в Instagram, где она публикует что-либо крайне редко, Ротару поздравила соотечественников с национальным торжеством.

София Михайловная показала собственное портретное фото в красном платье-вышиванке с нарядным черно-белым орнаментом. Снимок она подписала хэштегом #деньвишиванки и двумя эмодзи сердец желтого и синего цветов.

видео дня

Стоит отметить, что это - старое фото артистки. Впервые в ее социальных сетях оно появилось еще в 2017 году. Последний раз свежий снимок София Ротару публиковала в августе прошлого года - на свой День рождения.

Певица носит вышиванки не только на концерты и по праздникам: национальная одежда является неотъемлемой частью ее повседневного наряда. София Михайловна предпочитает платья с национальным орнаментом.

София Ротару в вышиванке / instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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