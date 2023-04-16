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София Ротару на Пасху обратилась к фанатам на украинском языке

Анна Подгорная
16 апреля 2023, 12:16 обновлено 16 апреля, 12:16
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София Михайловна нарушила молчание в светлый христианский праздник Воскрешения Христова.
София Ротару
София Ротару поздравила поклонников с Пасхой / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару в Светлое воскресенье вновь вышла на связь со своими поклонниками - явление довольно редкое за время полномасштабной войны. Та, что всегда была на глазах своих многочисленных фанатов, теперь ведет практически затворнический образ жизни.

Тем не менее мимо праздника, который занимает особое место в сердцах православных христиан, она пройти не смогла. На своей странице в Instagram она обратилась к фанатам на украинском языке.

В сторис София Михайловна опубликовала праздничный натюрморт в светлых тонах - с пасхальным куличом, перепелиными яйцами и веточками вербы. Таким образом она поздравила всех с Пасхой.

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"Любви вам, надежды, силы и веры! Христос Воскрес!" - пишет Ротару. До полномасштабной войны ее семья, как и тысячи других, собиралась вместе за праздничным столом. Однако в этом году праздник будет не таким веселым - внуки за границей, и приехать не могут. К тому же в семье ее сына Руслана совсем недавно произошло несчастье - скончалась его теща, которая была частой гостьей в доме Ротару.

Ротару Пасха
София Ротару поздравила поклонников с Пасхой / instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Из-за этого в рф на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в Крыму и москве.

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