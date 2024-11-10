Смерть Вячеслава Узелкова: где и когда будут прощаться с боксером

В последний путь Узелкова будут провожать в его родном городе.

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Вячеслав Узелков умер - когда и где состоится прощание с Вячеславом Узелковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Кратко:

В возрасте 45 лет умер боксер Вячеслав Узелков

УФБ сообщила дату и время прощания со спортсменом

Известный украинский боксер, фитнес-тренер и шоумен Вячеслав Узелков ушел из жизни 9 ноября 2024 года. Ему было 45 лет.

Про смерть спортсмена сообщила Украинская федерация бокса. Сегодня организация опубликовала в Сети объявление о том, где и когда состоится прощание с Узелковым.

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В последний путь его будут провожать в Виннице, где он родился и жил последние годы. Церемония состоится через два дня после смерти Вячеслава - 11 ноября. Начало торжественного прощания назначено на 9 утра. Для этого был арендован похоронный зал "Реквием".

У Вячеслава Узелкова было слабое здоровье. В 2012 году он перенес инсульт, после чего еще два года продолжал боксерскую карьеру. С февраля 2024 года он перенес несколько тяжелых операций, находился на реабилитации и был оптимистично настроен на полное восстановление.

Вячеслав Узелков умер - когда и где состоится прощание с Вячеславом Узелковым / instagram.com/ukrboxing

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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