Алексея Сдобнова обнаружили мертвым в собственной машине.

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Артисту на момент смерти было 57 лет / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России - новая актерская смерть. Российского актера кино и сериалов Алексея Сдобнова обнаружили мертвым в собственной машине.

Об этом сообщила его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова, которую цитирует пропагандистский ресурс Стархит.

По ее словам, Сдобнов выехал к себе домой в ночь с 12 на 13 января, но не смог добраться до места назначения. К слову, о трагедии стало известно лишь 20 января.

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16 января артиста похоронили в подмосковном городе Люберцы. Сдобнову было 57 лет. Причина смерти артиста пока не сообщается.

Зрители могли видеть актера в сериале "Чикатило. Финальный сезон", а также в многосерийных проектах "Гостиница "Россия", "След", "Полицейский с Рублевки", "Склифосовский". Всего в фильмографии Сдобнова свыше 40 картин.

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