Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, рассказала о том, что узнала о неизлечимом заболевании своего ребенка.
Об этом она сама рассказала в интервью оголтелому путинисту и украинофобу Борису Корчевникову. По словам путинистки о болезни ребенка она узнала тогда, когда ее муж-путинист Тигран Кеосаян впал в кому.
"Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа", — призналась Симоньян.
По ее словам, болезнь ребенка - единственное, что вытащило ее из больницы - был именно этот диагноз.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
