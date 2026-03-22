Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

Путинистка Симоньян пожаловалась на здоровье своего ребенка.

Маргарита Симоньян пожаловалась Корчевникову

Чем болен ребенок Симоньян

Что она рассказала

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, рассказала о том, что узнала о неизлечимом заболевании своего ребенка.

Об этом она сама рассказала в интервью оголтелому путинисту и украинофобу Борису Корчевникову. По словам путинистки о болезни ребенка она узнала тогда, когда ее муж-путинист Тигран Кеосаян впал в кому.

Кто из детей болен, путинистка не уточнила

"Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа", — призналась Симоньян.

Симоньян пожаловалась Корчевникову на свои беды

По ее словам, болезнь ребенка - единственное, что вытащило ее из больницы - был именно этот диагноз.

Ранее Главред сообщал, что популярный украинский актер Артемий Егоров затронул тему денег и рассекретил некоторые цифры, которые касаются его заработка.

Ранее также стало известно о том, что бывшей жене российского комика Гарика Харламова и звезде сериала "Интерны" Кристине Асмус россияне поставили диагноз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

