Сильно похудевший Узелков показал, как выглядит после операции

Украинский боксер поделился подробностями состояния своего здоровья.

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Вячеслав Узелков рассказал об операции / Коллаж Главред, фото Instagram/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который недавно сообщил, что был близок к смерти, показал свое фото после пребывания в больнице и сложной операции на сердце.

На своей странице в Instagram, Узелков рассказал, что в больнице он провел три недели и скоро его выписывают.

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп". видео дня

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первую был постоянно под наркозом. Проведено несколько операций, неделя в реанимации. Затем палата. И осознание, понимание и возвращение памяти – где я", - написал он.

Узелков также поблагодарил своего "любимого человека". "Спасибо любимому человеку, который был рядом. Именно в то время, когда мне требовалась помощь. Она меня вернула в этот мир", - написал он.

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Напомним, ранее Узелков рассказал, что его проблемы со здоровьем оставили его родных детей совершенно равнодушными. "Как вы считаете, это нормально? Моя бывшая так настроила детей, что им все равно все, что со мной произошло", - написал возмущенный Узелков, и опубликовал архивное фото с сыном и дочерью.

Ранее также Узелков показал фото, как его встречали из больницы - его верный пес и загадочная спутница, которую он пообещал скрывать от общественности. Это первый снимок возлюбленной боксера.

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