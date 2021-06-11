Шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" продлили на 2 сезон

Дима Комаров / instagram.com/komarovmir/

Новое тревел шоу - "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" всего за 5 выпусков завоевало сердца украинцев. Новый 6 выпуск будет в 13 июня, и журналист Дима Комаров рассказал наперед, что будет с его шоу дальше.

Как предупредил Комаров в своем Instagram, шоу сразу же получило продолжение.

"В это воскресенье – завершающая часть первого сезона про Украину. Предупреждая вопросы, сразу говорю – будет второй сезон", - сказал он.

Пока ведущий занимается съемками своих проектов, но он поделился впечатлениями от новой поездки в Карпаты, которым посвящен 6 выпуск шоу.

"Базовым лагерем мы выбрали гуцульскую столицу - Верховину. И первая остановка – гуцульские сыроварни высоко в горах. Именно там интереснее всего погружаться в настоящую жизнь гуцулов, которые с мая по сентябрь варят легендарные сыры будз, вурду и делают брынзу на высоте 700-1000 метров. Идеальная экология. Неповторимые сыры, которые не купишь даже в элитном супермаркете. Но главное – атмосфера. Ты будто попадаешь в другой мир, измерение времени, с абсолютно другими законами и традициями. Туда, где важно поддерживать "вечный огонь" ватру, которая ни в коем случае не должна погаснуть. Где не удивляешься рассказам в стиле "вчера встретил медведя". Где на рассвете пьешь парное молоко, глядя на Говерлу. И спешишь доить сотни овец, каждая из которых дает всего 50-100 граммов драгоценного молока", - припомнил он.Читайте такжеДмитрий Комаров рассказал о съемках 6 выпуска шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

Дима Комаров / instagram.com/komarovmir/

"У этого места свои, особенные душа, характер, настроение и аромат. И абсолютно другая энергетика. Карпаты – место силы. Буквально за пару дней я чувствую, как "заряжаюсь" одними только пейзажами. Но главное – потрясающие люди, дарящие общением заряд позитива. Во время съемок я нашел новых друзей. И теперь мечтаю когда-нибудь построить дачку с видом на Черногорский хребет. Чтобы, вдохновляясь видами, писать книги о путешествиях. Смело рекомендую – запланируйте поезку в Карпаты. И не пропустите сыроварни", - предупрелил ведущий

Дима Комаров - Карпаты / instagram.com/komarovmir/

Он объяснил, что с каждым годом сыроварен в регионе становится все меньше (осталось всего 12…). Молодые ребята понимают, что выгоднее уехать на заработки в Европу, чем за 1,5 тысячи евро 4 месяца тяжело работать в горах.

"И в наших с вами силах сохранить это национальное достояние – достаточно заходить в гости (сыроварни возле туристических маршрутов), покупать сыр. Очень важна госпрограмма по защите гуцульских традиций. Без этих сыроварен горный туризм во всем регионе потеряет очень много. Выбирайте Карпаты и не пожалеете!", - пообещал путешественник.

Напомним, послежний новый выпуск шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" выходит в воскресенье в 10:50 на 1+1.

Также смотреть шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.