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Сестра Меган Маркл подала на нее в суд и требует огромную сумму: что случилось

8 февраля 2023, 16:37
Саманта Маркл в своем ходатайстве заявила, что заявление Меган Маркл подвергло ее "унижению, позору и ненависти в мировом масштабе".
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Герцог и герцогиня Сассекские будут допрошены в рамках дела о клевете, возбужденного в США сводной сестрой Меган - Самантой Маркл.

Как сообщает Page Six, Саманта подает в суд на принца Гарри и Меган Маркл за "клевету и оскорбительную ложь" после откровенного интервью пары с Опрой Уинфри в 2021 году. Так, сводная сестра Меган Маркл утверждает, что герцогиня Сассекская оклеветала ее, когда она "ложно и злонамеренно" сказала, что она "единственный ребенок".

Истица требует от родственницы компенсацию в размере 75 тысяч долларов (около трех миллионов гривен).

Меган Маркл ранее подавала ходатайство о прекращении дачи показаний по делу, но оно было отклонено судьей Флориды Шарлин Эдвардс Ханивелл.

Саманта Маркл в своем ходатайстве заявила, что заявление Меган Маркл подвергло ее "унижению, позору и ненависти в мировом масштабе".

"Истец, страдающий рассеянным склерозом и прикованный к инвалидному креслу, подает этот иск за клевету на основе заведомо ложных и злонамеренных заявлений, сделанных ее сводной сестрой, перед мировой аудиторией, включая примерно 50 миллионов человек в 17 странах, которые смотрели шоу Опры. Интервью Уинфри с ответчиком Меган Маркл и ее мужем, принцем Англии Гарри", — говорится в заявлении.

"Меган, которая была изображена вместе с принцем Гарри на обложке ежегодного выпуска журнала Time Magazine "Самые влиятельные люди мира", опубликовала и распространила ложную и злонамеренную ложь, направленную на то, чтобы разрушить репутацию истца и подвергшую истца унижению, позору и ненависти на в мировом масштабе", — добавил он.

Напомним, ранее Принц Гарри в своих скандальных мемуарах рассказал, как он в 16 лет потерял девственность на заднем дворе бара "с гораздо старшей женщиной". После того, как написанная принцем книга "Запасной" вышла в свет, к журналистам обратилась 40-летняя Саша Велпоуп, которая рассказала, что именно она была той девушкой.

По словам женщины, она не была намного старше Гарри – в тот день ей как раз исполнилось 19 лет, так что разница в возрасте между ними составляла 3 года. Женщина рассказала подробности о той ночи журналистам нескольких изданий.

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