"Серийный прелюбодей, расист": дочь Илона Маска вывела отца на чистую воду

Вивьен сделала ряд откровений о том, что говорил и делал Илон Маск.

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Илон Маск конфликтует со своей дочерью/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Транс-дочь Илона Маска, Вивиан Дженна Уилсон, вспоминает предполагаемое грязное прошлое своего отца в отместку за нападки, которые он на нее совершил из-за ее гендерной идентичности.

"Ты не семьянин, ты серийный прелюбодей, который не перестанет лгать о своих собственных детях", — написала 20-летняя девушка через Threads Monday, ссылаясь на многочисленные скандалы с изменами своего отца.

Как пишет Page Six, у 53-летнего Маска 12 детей от трех разных женщин, включая близнецов Уилсона, Гриффина, которого основатель X делит с первой женой Джастин Уилсон.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Его также обвинили в романах с Эмбер Херд и бывшей женой соучредителя Google Сергея Брина Николь Шанахан, что он отрицал.

Затем Вивиан продолжила горячее послание своему отцу: "Ты не христианин, насколько мне известно, ты никогда не ступал в церковь".

Затем она намекнула, что Маск — расист, утверждая: "Ты называл арабский язык "языком врага", когда мне было 6 лет, на тебя несколько раз подавали в суд за дискриминацию".

Вивиан продолжала критиковать основателя SpaceX, утверждая, что он "не спасает планету", потому что ему якобы "наплевать на изменение климата".

В заключение она сказала: "Ты в одиночку разочаровал меня тем, насколько доверчивы мы как вид, потому что почему-то люди продолжают верить тебе по причинам, которые продолжают ускользать от меня".

Резкий пост Вивиан появился после того, как Маск заявил, что ее "убил вирус пробуждающегося разума", когда она решила сделать операцию по смене пола.

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