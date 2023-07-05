Певице Седоковой все равно от кого беременеть и сколько рожать детей. Может, и этого нового малыша в последствии заберет на воспитание его отец.

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Анна Седокова возможно скоро снова станет матерью/ instagram.com/annasedokova/

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая славится не своим пением, а скандалами и голым телом, намекнула на то, что скоро снова может стать мамой от своего нынешнего мужа.

На своей странице в Instagram, певица, которая не поддержала Украину в отчаянном противостоянии террористической России, поздравляла своего очередного мужчину, Яниса Тимму, с днем рождения и сделала неоднозначный комментарий.

"Я тот еще подарочек. Получается, нам двоим повезло. Вернее троим", — подписала недопевица видео.

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Кстати, если Седокова таки беременна, то у нее скоро будет четверо детей и все от разных мужчин.

Напомним, ранее Седокова и ее нынешний муж стали публично выяснять отношения и постить сториз об этом в свои Instagram. На фоне конфликта Седокову даже видели в ночном клубе, во время того, как она терлась выступающими частями тела об какого-то посетителя.

Ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

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