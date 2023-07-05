УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Седокову подозревают в очередной беременности

Алена Кюпели
5 июля 2023, 07:54 обновлено 5 июля, 08:01
6
Певице Седоковой все равно от кого беременеть и сколько рожать детей. Может, и этого нового малыша в последствии заберет на воспитание его отец.
Анна Седокова
Анна Седокова возможно скоро снова станет матерью/ instagram.com/annasedokova/

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая славится не своим пением, а скандалами и голым телом, намекнула на то, что скоро снова может стать мамой от своего нынешнего мужа.

На своей странице в Instagram, певица, которая не поддержала Украину в отчаянном противостоянии террористической России, поздравляла своего очередного мужчину, Яниса Тимму, с днем рождения и сделала неоднозначный комментарий.

"Я тот еще подарочек. Получается, нам двоим повезло. Вернее троим", — подписала недопевица видео.

видео дня

Кстати, если Седокова таки беременна, то у нее скоро будет четверо детей и все от разных мужчин.

Напомним, ранее Седокова и ее нынешний муж стали публично выяснять отношения и постить сториз об этом в свои Instagram. На фоне конфликта Седокову даже видели в ночном клубе, во время того, как она терлась выступающими частями тела об какого-то посетителя.

Ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

Вас также может заинтересовать:

Анна Седокова
Реклама

Главное за день

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

07:25 Мир
ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45 Украина
Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:54

Седокову подозревают в очередной беременности

07:25

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

07:10

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - МаломужКадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж
06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

04:00

Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФВидео

02:54

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:45

Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

02:02

3 простых и дешевых способа отбелить подошву на кроссовках

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, остановят ли Путина гигантские потери армии

00:02

Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

04 июля, вторник
23:15

"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

22:49

Надо больше времени: в ГУР объяснили, почему ВСУ наступают "медленно"

22:37

Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках

22:17

Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"Видео

Реклама
21:47

"Наша позиция ясна": Венгрия открыто угрожает Украине

21:43

Переворот в Москве: генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФВидео

21:09

Что нужно поставить перед дверью квартиры 6 июля, чтобы год был везучим: приметы

20:58

Россиян берут измором: британский адмирал раскрыл стратегию контрнаступления ВСУ

20:50

РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля: оккупанты привезли радиационные лаборатории

20:18

Мисс Украина-Вселенная раскрыла секрет феноменального похудения

19:49

Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

19:47

Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военнымФото

19:45

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрываВидео

19:20

Для нас война не закончится никогдамнение

19:17

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:13

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

18:50

Путин рискует нарваться на новый бунт после мятежа ЧВК Вагнера – NYT

18:42

Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

18:13

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

17:54

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

17:54

"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

17:27

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

17:17

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

16:59

Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

Реклама
16:48

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них детиФото

16:36

3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

16:36

Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

16:19

"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

16:10

Гороскоп на июль 2023: к чему нужно готовиться каждому знаку

16:09

Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидатаВидео

15:48

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

15:45

Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

15:39

"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане КадыроваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять