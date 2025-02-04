Седокова рассказала полиции, какое жуткое фото прислал Янис Тимма перед смертью

Вы узнаете:
- Что стало известно в процессе следствия
- Какое фото прислал Тима Седоковой
Накануне своей смерти, бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой Янис Тимма прислал ей жуткое предсмертное фото.
Как рассказала сама запроданка следователю, Янис перед своей гибелью прислал фотографию с подготовленной веревкой. Однако по данным Grani.lv, она не предъявила следователю эту фотографию на своем телефоне, а следователь РФ ничего не спрашивал, посчитав, что в этом нет необходимости.
К слову, латвийские следователи не довольны результатом того, как велось следствие в террористической России. Известно, что когда 25 декабря Янис Тимма был привезен в Латвию, его отец Райтис Тимма обратился за юридической помощью. Отец Яниса был убежден, что его сын умер не по собственной воле, и хотел добиться возбуждения уголовного процесса дело.
На основании заявления Райтиса Тиммы Государственная полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Яниса Тиммы.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как писал Главред, 17 декабря прошлого года, бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Сперва сообщалось, что расходы на перевозку тела и похороны покроет сама Седокова. Однако позже в соцсетях команды Alikson Team, за которую играл Тимма, была опубликована информация о том, что расходы на транспортировку и похороны будет разделять клуб. После этого друг Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, заявил, что Седокова не участвовала в оплате этих расходов.
Анна Седокова не приехала попрощаться со своим экс-супругом Янисом. Ранее также отец баскетболиста сообщил, что Седокову не желают видеть на прощании.
Вас также может заинтересовать:
- "Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме
- Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред