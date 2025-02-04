Седокова рассказала полиции, какое жуткое фото прислал Янис Тимма перед смертью

В Латвии указали на то, что расследование дела велось неправильно.

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Анна Седокова стала причиной самоубийства бывшего мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Что стало известно в процессе следствия

Какое фото прислал Тима Седоковой

Накануне своей смерти, бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой Янис Тимма прислал ей жуткое предсмертное фото.

Как рассказала сама запроданка следователю, Янис перед своей гибелью прислал фотографию с подготовленной веревкой. Однако по данным Grani.lv, она не предъявила следователю эту фотографию на своем телефоне, а следователь РФ ничего не спрашивал, посчитав, что в этом нет необходимости.

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К слову, латвийские следователи не довольны результатом того, как велось следствие в террористической России. Известно, что когда 25 декабря Янис Тимма был привезен в Латвию, его отец Райтис Тимма обратился за юридической помощью. Отец Яниса был убежден, что его сын умер не по собственной воле, и хотел добиться возбуждения уголовного процесса дело.

На основании заявления Райтиса Тиммы Государственная полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств смерти Яниса Тиммы.

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Как писал Главред, 17 декабря прошлого года, бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве. Сперва сообщалось, что расходы на перевозку тела и похороны покроет сама Седокова. Однако позже в соцсетях команды Alikson Team, за которую играл Тимма, была опубликована информация о том, что расходы на транспортировку и похороны будет разделять клуб. После этого друг Тиммы, бизнесмен Мартиньш Лаува, заявил, что Седокова не участвовала в оплате этих расходов.

Анна Седокова не приехала попрощаться со своим экс-супругом Янисом. Ранее также отец баскетболиста сообщил, что Седокову не желают видеть на прощании.

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