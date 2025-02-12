Седокова - главная подозреваемая: в РФ возобновили дело Яниса Тиммы

Российская юрист серьезно взялась за Седовоку и попытается доказать виновность предательницы.

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Анна Седокова может таки понести наказание за смерть Яниса Тиммы / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Вы узнаете:

Кто взялся за дело Яниса Тиммы

Что грозит Седоковой

Теперь когда-то украинской певице и предательнице Анне Седоковой придется реально понервничать.

Родственники ее бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством, обратились к российской юристу Кате Гордон, чтобы таки добиться справедливости.

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Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, ее подачи дело вернули на доследование.

"Семья уверена, что Яниса могли довести до самоубийства или вовсе убить. Основные подозреваемые — Седокова и друзья спортсмена. Прокурор принял просьбу стороны защиты, теперь по его решению следователи Пресненского района Москвы должны будут провести дополнительную проверку", — сообщил источник.

Данная новость обрадовала бизнесмена и друга умершего Марка Пугачева. Мужчина уверен — спортсмен не мог уйти из жизни самовольно, ведь он был полон планов на будущее и даже хотел взять гражданство террористической России.

"Я же говорил, что мы добьемся проверки — и вот результат. Жалоба Александру Бастрыкину подана, и он ее получил. Петиции отправлены, несколько депутатских обращений направлены в Следственный комитет. Держим дело на контроле, и это еще не конец! Молчание не означает бездействие. Теперь — меньше слов, больше действий. Полоскать грязное белье больше нет смысла. Теперь все поняли, кто есть кто", — отметил Марк.

В адрес Седоковой сейчас негативно высказывается и отец Тиммы — Райтис. Мужчина сетует, что певица не давала им общаться в последние годы, да и вообще ее интересовали лишь деньги.

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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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