Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Седокова - главная подозреваемая: в РФ возобновили дело Яниса Тиммы

Алена Кюпели
12 февраля 2025, 11:42
132
Российская юрист серьезно взялась за Седовоку и попытается доказать виновность предательницы.
Анна Седокова
Анна Седокова может таки понести наказание за смерть Яниса Тиммы / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Вы узнаете:

  • Кто взялся за дело Яниса Тиммы
  • Что грозит Седоковой

Теперь когда-то украинской певице и предательнице Анне Седоковой придется реально понервничать.

Родственники ее бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил жизнь самоубийством, обратились к российской юристу Кате Гордон, чтобы таки добиться справедливости.

видео дня

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, ее подачи дело вернули на доследование.

"Семья уверена, что Яниса могли довести до самоубийства или вовсе убить. Основные подозреваемые — Седокова и друзья спортсмена. Прокурор принял просьбу стороны защиты, теперь по его решению следователи Пресненского района Москвы должны будут провести дополнительную проверку", — сообщил источник.

Данная новость обрадовала бизнесмена и друга умершего Марка Пугачева. Мужчина уверен — спортсмен не мог уйти из жизни самовольно, ведь он был полон планов на будущее и даже хотел взять гражданство террористической России.

"Я же говорил, что мы добьемся проверки — и вот результат. Жалоба Александру Бастрыкину подана, и он ее получил. Петиции отправлены, несколько депутатских обращений направлены в Следственный комитет. Держим дело на контроле, и это еще не конец! Молчание не означает бездействие. Теперь — меньше слов, больше действий. Полоскать грязное белье больше нет смысла. Теперь все поняли, кто есть кто", — отметил Марк.

В адрес Седоковой сейчас негативно высказывается и отец Тиммы — Райтис. Мужчина сетует, что певица не давала им общаться в последние годы, да и вообще ее интересовали лишь деньги.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анна Седокова новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

12:16Украина
Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

12:01Экономика
"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

11:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Последние новости

12:36

Посланник Трампа разговаривал с Путиным в Москве более трех часов - Fox News

12:16

Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

12:08

Предательница Анна Asti разводится с мужем после пикантного скандала - СМИ

12:05

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Свиньям - разочарования, Козлам - стресс

12:01

Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:45

4 самых откровенных знака зодиака: они не будут лукавить

11:42

Седокова - главная подозреваемая: в РФ возобновили дело Яниса Тиммы

11:04

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

11:04

Прием у онколога и химиотерапия: у звезды Ворониных горе в семье

Реклама
11:00

"Украина готова к переговорам": Умеров выдал заявление о завершении войны

10:51

Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраляВидео

10:30

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

10:08

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

09:44

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

09:34

Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

08:50

Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФФото

08:40

Почему нельзя заправлять авто с включенным двигателем: ответ знают единицы

08:39

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

Реклама
08:20

Молодая жена Цекало продолжает удивлять поклонников своей худобой

08:12

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

08:00

Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украинумнение

06:35

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:10

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

05:00

Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:43

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

04:08

Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебраВидео

03:00

Только 1% людей справится с задачей: найдите владельца собаки за 5 секунд

02:30

14 февраля принесет незабываемые моменты: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

02:02

"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" ТрампаВидео

02:00

Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

01:30

После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

01:13

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

00:27

Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянкаВидео

11 февраля, вторник
23:53

Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

23:49

Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

22:56

Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалистично": Тука разнес предложения команды Трампа по УкраинеВидео

Реклама
22:41

"Она пропагандирует": предательнице Лолите предъявили обвинения в РФ

22:02

Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

22:00

"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

21:59

Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

21:44

Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой

21:34

Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

21:24

Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым: названа дата премьеры нового сезонаВидео

21:23

Что значит носить красную нить на запястье: чем опасно такое украшение

21:21

В шоке: принц Гарри серьезно припугнул Меган МарклВидео

21:20

Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять