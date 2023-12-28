Сдержал слово: Потап вернулся в Украину и показал самого родного человека

Заграничная командировка украинского певца и музыкального продюсера Потапа, которая длилась два с половиной месяца и вызвала общественный резонанс, завершилась. Артист сейчас в Украине, чем, похоже, очень доволен.
Надолго ли он вернулся, Потапенко уточнять не стал. Однако Новый год, по его словам, он отметит на родине в кругу близких.
Об этом Потап сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовал фото с единственным сыном - 15-летним Андреем. "Новый год дома с самыми родными", - подписал снимок с наследником он.
Примечательно, что после длительной разлуки Алексей Потапенко отправился первым делом не под теплое крылышко жены, певицы Насти Каменских, а повидаться с сыном. Обошлось также в этом году без традиционных праздничных портретов от Потапа и NK под елочкой.
Ранее Потап тайно покинул Украину - фотографии артиста из аэропорта разлетелись по всей Сети, после чего ему пришлось оправдываться о целях своего отъезда.
Позже Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. При этом певец в общении с поклонниками отметил, что не ищет для себя, как для артиста, какого-то особенного отношения.
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