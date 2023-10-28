Саша из "Холостяка" увеличила грудь и показала фото

Участница последнего сезона "Холостяк" Саша Погорелова похвасталась новой грудью.
На своей странице в Instagram, девушка показала себя в специальном бандаже и написала: "Да, я их увеличила. Долго думала, долго боялась. Наконец-то решилась", - написала она.
На фото - новая грудь Саши Погорелого сразу после операции:
Погорелова также рассказала, что первая ночь после операции была очень тяжелой. Кроме того, она рассказала, что по дороге домой она чувствовала каждый камушек, настолько ей было больно.
Напомним, ранее бизнесмен и главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекс Топольский, который несколько месяцев после окончания проекта скандалил с финалистками шоу, выдал огромный пост, где раскритиковал нашумевшую мировую премьеру фильма "Барби".
Ранее также участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость. Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.
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