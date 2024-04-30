Санта Димопулос объявила свою новую профессию

Танцовщица и блогерша Санта Димопулос стала корчем и наставником.

https://stars.glavred.info/santa-dimopulos-obyavila-svoyu-novuyu-professiyu-10561727.html Ссылка скопирована

Санта Димопулос объявила себя наставником и корчем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская танцовщица и блогерша Санта Димопулос, которая буквально недавно прошла курсы коучинга, объявила себя также коучем и наставником.

Димопулос на своей странице в Instagram, теперь даже анонсирует туры, где она станет вдохновителем. После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.

Димопулос объявила себя корчем / Скриншот Instagram/santadimopulos

"Я знаю, что я могу дать, ведь я являюсь продуктом своего продукта", - многозначительно обещает танцовщица.

видео дня

Санта Димопулос решила стать коучем / Скриншот Instagram/santadimopulos

Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.

Напомним, ранее шоумен Андрей Джеджула снова заговорил относительно своей бывшей жены Юлии Леус и опеки над общей их дочерью Адель.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред