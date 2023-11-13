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"Самотні мо**алі": в сети завирусился шедевральный римейк на песню Лорак

Алена Кюпели
13 ноября 2023, 22:16
Пользователи массово благодарят Лорак за новый хит об оккупантах.
Вся сеть в восторге от нового римейка запроданки Лорак
Вся сеть в восторге от нового римейка запроданки Лорак / Коллаж Главред, фото Instagram/anilorak

В сети набирает популярности римейк песни запроданки Ани Лорак "Полуднева спека".

Какие-то гениальные люди голосом Ани Лорак переделали ее хит и превратили его в шедевр, воспевающий неудачи российской армии в Украине.

В песне звучат слова про "синюю шваль" и "зэков". В видео, кроме самой Каролины, которая полуголая извивается на пляже, там также появляются глава ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и активист Сергей Стерненко.

К слову, Лорак на своей странице в Instagram опубликовала, как ее тренирует ее массажист или йога-инструктор. Но благодарные украинцы не устали выражать свои эмоции даже под этим постом.

"Каролина, спасибо большое, что продолжаете собирать донаты на украинскую армию. Песня "полонені, зеки, синя шваль" и все пожертвования, которые удалось собрать с ее помощью - большой вклад в нашу победу. Благодарю, что живя в россии не боитесь так открыто говорить, что поддерживаете украинцев", - комментируют украинцы.

Лорак в любимой позиции в РФ
Лорак в любимой позиции в РФ / Скриншот Instagram/anilorak

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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