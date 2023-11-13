"Самотні мо**алі": в сети завирусился шедевральный римейк на песню Лорак

В сети набирает популярности римейк песни запроданки Ани Лорак "Полуднева спека".
Какие-то гениальные люди голосом Ани Лорак переделали ее хит и превратили его в шедевр, воспевающий неудачи российской армии в Украине.
В песне звучат слова про "синюю шваль" и "зэков". В видео, кроме самой Каролины, которая полуголая извивается на пляже, там также появляются глава ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и активист Сергей Стерненко.
К слову, Лорак на своей странице в Instagram опубликовала, как ее тренирует ее массажист или йога-инструктор. Но благодарные украинцы не устали выражать свои эмоции даже под этим постом.
"Каролина, спасибо большое, что продолжаете собирать донаты на украинскую армию. Песня "полонені, зеки, синя шваль" и все пожертвования, которые удалось собрать с ее помощью - большой вклад в нашу победу. Благодарю, что живя в россии не боитесь так открыто говорить, что поддерживаете украинцев", - комментируют украинцы.
Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.
Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.
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