Джослин Вильденштейн до последних дней не отказывалась от каблуков и модных образов.

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Джослин Вильденштейн увлекалась пластическими операциями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джослин Вильденштейн

Кратко:

Джослин Вильденштейн умерла в Париже

Журналисты назвали причину смерти светской львицы

Американская светская львица Джослин Вильденштейн, которая родом из Швейцарии, знаменита своим внешним видом кошки.

Отметим, свою внешность Джослин изменила при помощи пластических операций.

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Как пишет французское агентство AFP, информацию о смерти светской львицы сообщил ее партнер - Ллойд Кляйн.

"Ее партнер Ллойд Кляйн с грустью сообщает о смерти Джослин Вильденштейн в Париже", - написали журналисты.

Причиной смерти Вильденштейн стала эмболия легочной артерии, ей было 84 года.

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А также путинист Филипп Киркоров призналась, что его дочь Алла-Виктория имеет сложный характер и часто "делает нервы" всем. Певец не в восторге от поведения дочери, но он все же старается приучать ее к труду.

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Кто такая Джослин Вильденштейн? Джослин Вильденштейн - в 1970-х годах вышла замуж за американского миллиардера французского происхождения Алека Н. Вильденштейна, сына известного французского арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна. Джослин жила роскошной жизнью с Вильденштейном, но они развелись в 2000 году. Она получила $2,5 млрд при разводе, плюс 100 млн долларов выплачивались ей ежегодно в течение 13 лет.

Джослин стала зависима от пластических операций, после чего получила прозвище "Женщина-кошка". В 2018 году она заявила, что большая часть ее богатства исчезла. После развода в 2003 году Джослин Вильденштейн начала встречаться с модельером Ллойдом Кляйном. Позже они обручились.

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