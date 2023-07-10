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С двумя палочками и глухой на одно ухо: Киркоров удивил появлением на тусовке

Анна Подгорная
10 июля 2023, 17:24 обновлено 10 июля, 17:24
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В своих бедах старый певец винит радиацию.
Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров не слышит на одно ухо и плохо передвигается / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

В начале июля 91-летний Бедрос Киркоров так лихо отметил День рождение внука, что с последствиями справляется до сих пор. Заметно сдавать убежденный путинист начал еще год назад - после того, как переболел коронавирусом.

Сейчас отец Филиппа Киркорова старается не сбавлять темп и жить прежней светской жизнью, однако здоровье уже не то. Недавно на вечеринку он заявился, опираясь на две трости. Также Бедрос пожаловался росСМИ, что перестал слышать на одно ухо.

В этом пожилой певец винит радиацию. "Я плохо слышу на одно ухо. Это из-за радиации. Поэтому правильно делаете, что покупаете наушники. Они защищают от радиации. Но ими все равно нельзя слишком часто пользоваться", - рассуждает он.

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Две палки Бедрос Киркоров мотивирует исключительно удобством, дескать, так устаешь меньше. Однако ходить он стал очень неуверенно даже с двумя. "Раньше я выходил с одной палочкой. Но с ней неудобно ходить: наклоняешься на одну сторону, быстро устаешь. А с двумя палками гораздо проще передвигаться", - рассказал Киркоров.

Ранее писали, что в Сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.

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