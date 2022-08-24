'С днем Независимости, Украина': как украинские звезды поздравили свою страну

Катя Осадчая поздравила Юрия Горбунова и Украину. Instagram

31-й День Независимости Украины дается ей нелегко. В то время, как украинцы должны в вышиванках гулять по мирным улицам, наслаждаться концертами и поздравлять друг друга, они читают паблики, которые показывают карту воздушной тревоги и красными кнопками сигнализируют о взлете бомбардировщиков со стороны России и Беларуси.

В то время, как мы должны отдыхать на природе и готовить к школе детей, мы проверяем карты с бомбоубежищами и держим наготове тревожный чемоданчик. А также вскакиваем от раската грома, полагая, что нас снова бомбит Россия.

Сегодня для каждого украинца особенный день. Теперь каждый гражданин понимает, какой болью дается нам независимость и какую цену сегодня приходится за нее платить.

Украинские звезды также не остались в стороне от праздника и поздравили Украину с 31-й годовщиной независимости.

С днем Независимости поздравила София Ротару. Певица, которая много лет работала в России, все же показывает свою позицию в отношении Украины.

Поздравила с годовщиной Независимости страну и украинская певица Тина Кароль. На своей странице в Instagram певица поделилась архивным видео 1991, когда Украина обрела свою независимость.

Украинский певец и продюсер Потап, который, впрочем, остался в Испании, поздравил Украину, опубликовав Акт о провозглашении Независимости.

Маша Ефросинина, украинская телеведущая также не осталась в стороне от многозначительной даты. Она опубликовала большой пост, а котором поделилась своими эмоциями.

"31 год назад я училась в керченской школе и единственное, о чем думала, какая жизнь у меня впереди? Я мечтала поступить в столичный университет, мечтала добиться успеха в работе, мечтала о счастливой семье и большом обеденном столе, чтобы за ним всегда было много гостей. И все это вышло", - говорит Ефросинина.

По ее словам, "в родной Украине" она: получила образование, встретила любовь своей жизни, родились наши Нануся и Саша, поняла свое профессиональное и жизненное предназначение, "живут самые родные моему сердцу люди".

"Спасибо тебе, моя Украина, что ты так научила меня быть сильной, несгибаемой и свободной! Ты независима. Ты во мне навсегда", - написала она.

Поздравил свою страну и певец Alekseev, который, к слову, долгое время жил и работал в России.

Также Украину поздравила певица Камалия.

Катерина Осадчая также поздравила с Днем Независимости Украину и своего супруга Юрия Горбунова, который празднует день рождения вместе с Украиной.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 августа, поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что эта война для Украины может закончиться только победой. И только в тот победный день мы, празднуя, поднимем руки, и отнюдь не раньше.

Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении. Также он заявил, что наше государство не торгует своими землями или людьми.

"Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без каких-либо уступок или компромиссов. Мы не знаем этих слов, они были разрушены ракетами 24 февраля", – подчеркнул президент.

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