Рядом с домом Меган Маркл нашли человеческие останки

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Офис Шерифа оратился к судмедэкспертам, чтобы они помогли опознать останки, которые рабочие нашли во время "озеленения " дороги рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри за 14,7 миллионов долларов.

Как сообщает Daily Mail, во время "косметического" ремонта у особняка знаменитой пары нашли человеческеи кости.

Предварительный анализ судмедэксперта показал, что останки принадлежали молодому человеку из индейского народа чумашей, которые жили в Калифорнии около 11 тыс. лет назад.

Работы на объекте были остановлены, и офис шерифа Санта-Барбары сообщил, что поддерживает связь с местной комиссией коренных американцев, чтобы определить дальнейшие шаги в ожидании результатов расследования судебно-антропологической экспертизы.

Официальные лица не смогли подтвердить, являются ли кости чумашскими по происхождению, но это было вероятно, "потому что мы живем в этом районе", - заявила пресс-секретарь.Читайте такжеПринц Гарри нашел работу руководителя в США

Она добавила: "Пока у нас не будет официального мнения судебного антрополога, мы не будем говорить так или иначе".

Однако власти подтвердили, что собственность, на которой были обнаружены останки, не имела никакого отношения к Меган и Гарри.

Сейчас полиция ждет официального заключения антрополога и ведет переговоры с местной общиной коренных американцев. Именно они решат судьбу находки, если подтвердится, что кости принадлежали чумашу.

До Меган и Гарри, домом владел русский бизнесмен Сергей Гришин, который купил его в 2009 и продал в 2020 гг.

По словам представителей власти, подобных находок ранее не было в этом районе.

Напомним, что до США, Меган и Гарри сначала пару месяцев жили в Канаде, но переехали из-за чрезмерного внимая журналситов.

Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи.

Решение об этом было принято в январе 2020 года. Только летом стала известна причина разногласий и расставания Меган Маркл с Букингемским дворцом.