Российской пропагандистке армянке Симоньян запретили въезд в Армению

Пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению / Фото: Sputnik

Одной из главных пропагандисток РФ Маргарите Симоньян, которая является главным редактором "Россия сегодня" и телеканала RT, запретили въезд в Армению. Об этом она заявила на своей странице в Telegram.

Стоит отметить, что она родилась в армянской семье.

Также въезд запретили депутату Госдумы и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний руководитель Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — написала Симоньян.

Ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян вела риторику, что РФ якобы не ведет полномасштабную войну против Украины. При этом она начала рассказывать, что страна-агрессор может пойти ва-банк, повторив крымский сценарий. Также ей привиделось, что на оккупированных территориях якобы требуют прихода России.

Также Симоньян выступила неожиданным заявлением, которое удивило даже террориста Игоря Гиркина. В своем обращении одна из рупоров Кремля призвала россиян завязывать с ложью. Обращение пропагандистки с иронией прокомментировал Гиркин, сказав, что она, очевидно, пыталась убедить саму себя.

Другие новости: