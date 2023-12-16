Российского актера признали иноагентом за поддержку Украины

Анатолий Белый не собирается возвращаться в террористическую Россию.

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Анатолий Белый не планирует возвращаться на террористическую родину / Коллаж Главред, фото Instagram/anatolibeliy

Популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, стал иноагентом в стране на болотах.

По информации пропагандистского издания Стархит, соответствующий приказ опубликовал российский Минюст.

Ппринимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Проживает за пределами РФ", - написало ведомство.

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Отметим, что Анатолий Белый зарабатывает на жизнь тем, что играет в театральных постановках не только Израиля, но и других стран. Решение покинуть Россию актер принял после ракетных ударов по Виннице 14 июля, поскольку сам он родился в Брацлаве Винницкой области.

Напомним, ранее стало известно, что российский актер Анатолий Белый не собирается возвращаться на свою террористическую родину.

Ранее также российская актриса Мария Машкова назвала причину, почему боится возвращаться в РФ, пока преступный кремлевский режим у власти.

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