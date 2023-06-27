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Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

Алена Кюпели
27 июня 2023, 16:07 обновлено 27 июня, 16:17
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Фигурист Костомаров, который находился на грани жизни и смерти, начал активно тренироваться.
Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног
Роман Костомаров вышел из комы и уже тренирует свои конечности. Коллаж Главред, Фото Скриншот

Российский фигурист Роман Костомаров, который поддержал войну террориста Путина в его захватнической войне против Украины и перенес серьезную госпитализацию, начал тренироваться.

Видео опубликовал пропагандистский телеграмм-канал "Showbusiness 24".

Как известно, Костомаров оказался в больнице с серьезными осложнениями после гриппа. У него диагностировали полиорганную недостаточность, а также отмирание конечностей. В следствие перенесенной госпитализации, Костомарову ампутировали кисти обеих рук, а также стопы и голени ног.

видео дня

"Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически...Но едем дальше. Впереди самое сложное, с..а-жизнь!" — поделился спортсмен.

На видео - Костомаров жалуется на жизнь:

Между тем, теперь россияне ликуют, ведь звезда фигурного катания начал тренироваться.

Напомним, ранее Роман Костомаров, который после осложнений вирусной инфекции боролся за жизнь, снова оказался на хирургическом столе.

По словам источника из больницы, Костомарову тогда ампутировали конечности. Сообщается также, что Романа вновь подключали к ИВЛ и ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

Ранее также стало известно о том, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает захватническую войну России против Украины и все еще находится в тяжелом состоянии, снова будут ампутировать части тела.

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