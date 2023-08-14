"Рідна мати моя": обнаглевшая Лорак вместе с Киркоровым спела под акомпанимент Крутого

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая в войне России против Украины, встала на сторону террориста-Путина, продолжает удивлять своими поступками.
И когда кажется, что удивить обычного украинца уже нечем, Лорак находит все новые и новые поводы. Последней ситуацией, которая наверняка вызовет осуждение у украинцев, стала вечеринка российского композитора Игоря Крутого, где предательница Лорак, в компании и дуэте с путинистом-Киркоровом исполнила украинскую песню "Рідна мати моя".
На видео - Лорак поет песню на украинском языке с Киркоровым:
Соответствующим видео поделился пропагандистский телеграмм-канал "Showbusiness 24".
На видео - Игорь Крутой играет на рояле легендарную украинскую песню, а запроданка Лорак с чашечкой чая, поет песню Андрея Малышко на украинском языке. Позже с ней присоединяется путинист Киркоров, который поддерживает кровавую и убийственную политику Путина в отношении украинцев.
Большего цинизма сложно себе представить.
Напомним, ранее стало известно о том, что поклонница "русского мира" и кровавых кремлевских рублей Ани Лорак продолжает пугать аудиторию изменениями во внешности. Некогда привлекательная артистка продолжает стремительно превращаться в гротескную копию себя.
Ранее Ани Лорак заклевали за то, как она "покатала на волнах толстые ляжки" - папарацци поймали певицу-предательницу в не лучшей физической форме во время отдыха на недорогом курорте.
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