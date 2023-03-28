Разногласия во взглядах: украинский телеведущий разорвал все отношения с холостяком Топольским

Ведущий Слава Демин признался, что больше не хочет общения с холостяком Топольским.

Алекс Топольский / instagram.com/holostyachkastb

Известный украинский радиоведущий Слава Демин, который долгое время дружил с холостяком последнего сезона Алексом Топольским, внезапно сообщил о разрыве отношений с ним.

Об этом ведущий рассказал на своем YouTube-канале. По словам Демина, причиной прекращения отношений со скандальным холостяком Топольским стали "различия во взглядах".

Ведущий попросил своих пользователей не спрашивать про его друга и кума, потому как через месяц после окончания проекта, друзья перестали общаться. "Через месяц после завершения шоу "Холостяк" мы с ним перестали общаться из-за разногласий во взглядах на жизнь и отношения между людьми. Сейчас я не имею отношения к его жизни. Мы дружили с самого детства, но иногда приходит момент, когда дружба заканчивается", – сообщил Демин.

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Он также пожелал своему бывшему другу Алексу найти вторую половинку, которая сможет повлиять на его жизненные принципы. "Алексу желаю как можно быстрее найти настоящую любовь, которая изменит его жизненные принципы", – добавил ведущий.

Напомним, ранее участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость. Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.

"Я не сильно представляю себя домохозяйкой. Даже сказала бы, что это исключено. Только развитие и работа. Сразу в строй после родов. У меня не удается держать себя в адекватном моральном состоянии, сидя дома и не имея графика. Сразу деградирую", - рассказала будущая мама.

Ранее также главный холостяк 12 сезона одноименного шоу Алекс Топольский рассказал свою версию разрыва отношений с победительницей шоу Катериной Лозовицкой.

Об этом он рассказал в интервью Анне Олицкой на YouTube. По его словам, когда он выбирал победительницу, он не знал вообще ни о каком фидбеке от зрителей на счет Кати. "Я тебе расскажу, почему принял это решение. Если ты видела проект, в последнем эпизоде я еще ходил, размышлял. Из команды все люди спрашивали: Что случилось? Почему ты так расстроен? Чего ты там сидишь в углу?" - вспомнил он.

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