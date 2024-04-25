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"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2024, 15:34
Защитница "Азовстали", парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук с позывным Пташка эмоционально ответила хейтерам.
Пташка, Полищук
Екатерина "Пташка" Полищук жестко ответила хейтерам / коллаж Главред, фото Instagram

Парамедик-доброволец Нацгвардии Украины Екатерина Полищук (позывной Пташка), защитница "Азовстали" опубликовала в Instagram весьма эмоциональный пост с ответом пользователям Сети, которые устраивают ей регулярный бодишейминг.

"Разнесло. Толстая. Не Пташка. Бройлер. Савченко. Жирная. Спасибо за поддержку, благодарность и уважение к действиям. Благодарю вас за то, что не знаете и четверти моей истории. Спасибо, что верите "знакомой знакомой вашей знакомой". Спасибо, что ищете "почему я не герой". Я не герой. Я — человек. Не я из себя сделала героя. А вы! Не я сделала себя популярной. Не я постила свои фото с циничными молитвами, чтобы потом говорить ‒ а ведь мы за тебя молились. Мы молились, а ты поправилась. А ты не отвечаешь нашему идеалу. Не тех поддерживаешь. Не так воюешь. Не то говоришь. Не такая внешность. Не такие волосы. Не такая Пташка. Так вот уважаемые. Хотите залезть в мои трусы — лезьте. Я вешу 85 кг, пользуюсь соцсетями, курю, и блин живу. К вашему сожалению. Не забудьте теми устами, которыми проклинаете меня потом поцеловать своих детей. По 20 часов я работала не для "спасибо". Отказывалась выезжать, чтобы не бросать ребят не для "спасибо". Пела я не для вас. Пела я для ребят. Которые тоже от меня отказались, потому что я "медийная". Потому что я "загордилась". Осталась только мама, отец и брат. Остался шеф из мотошколы и его жена. Для остальных я изменилась", — резко написала девушка.

Пташка, Полищук

Что такое бодишейминг?

Бодишейминг - дискриминация людей, основанная на том, как выглядит их тело. В основе данного явления лежит несоответствие общепринятым "стандартам красоты", любого рода отклонение от них. Жертвами бодишейминга становятся люди разных возрастов, рас, национальностей, размеров, типов фигуры — словом, кто угодно. Отличительной чертой бодишейминга является тот факт, что он основан исключительно на субъективном мнении, сообщает "Википедия".

видео дня

Напомним, парамедик-доброволец Екатерина "Пташка" Полищук прославилась после того, как в Сеть попало видео ее пения под российскими бомбами на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Она родом из Тернопольщины. Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. И вскоре успешно закончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую в Мариуполь, девушка сказала уже постфактум.

После Полищук вместе с побратимами попала в плен к русским оккупантам, но была освобождена из него 21 сентября 2022 года. Тогда в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские.

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