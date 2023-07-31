Раша, гудбай: Верка Сердючка исполнила свою фирменную песню для Лаймы Вайкуле

Яркое выступление Сердючки по какой-то причине рассердило жителей страны-агрессора.

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Верка Сердючка спела "Раша, гудбай" на фестивале Лаймы Вайкуле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Песня "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки злит жителей страны-оккупанта с 2007 года, когда артистка впервые выступила с ней на сцене Евровидения. Тогда команде Андрея Данилко пришлось оправдываться, что в припеве трека нет слов: "Раша, гудбай!"

Во время полномасштабной войны в Украине эта фраза стала одной из визитных карточек Сердючки, которую она с большим удовольствием поет с мировых сцен. На днях Верка с Мамой и своим шоу-балетом приняла участие в фестивале Laima Rendezvous Jurmala.

Организатор фестиваля, латвийская певица Лайма Вайкуле, осуждает войну в Украине и поддерживает наш народ. Поэтому возражать тому, чтобы Верка спела свою "Dancing Lasha Tumbai", как следует, не стала. Более того, видео, где Сердючка выкрикивает "Раша, гудбай!" со сцены концерт-холла Дзинтари, появилось на официальной странице фестиваля в Instagram.

Видео быстро разлетелось по Сети, и вызвало массу возмущения среди населения страны-агрессора. Впрочем, дружелюбной атмосфере единения, которая царила на фестивале, это не помешало.

Смотрите видео, как Верка Сердючка и другие артисты выступают на фестивале Лаймы Вайкуле:

Ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также Андрей Данилко откровенно высказался про судьбу Максима Галкина в стране-агрессоре. Музыкант отметил, что комик сейчас стал в рф врагом, таким же, каким считают и его самого.

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