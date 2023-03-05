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Ведущая Рамина уволилась с должности ведущей и закрыла свой YouTube канал

5 марта 2023, 14:47
Ведущая пояснила свое решение на страницах своих социальных сетей.
Рамина
Рамина / Instagram

Украинская телеведущая Рамина Эсхакзай, которая недавно попала под обстрел в городе Бахмут, решила уволиться со своей работы, а именно с позиции ведущий YouTube канала "Ходят слухи".

"Уволилась по собственному желанию. Все подробности в новом выпуске", - написала она на своей странице в Instagram.

видео дня

"15 мая 2018 года я создала свой канал. За это время на канал подписались 1,3 млн человек, вы посмотрели видео 155 млн раз. Но, как вы знаете, все имеет свое начало и конец. Хочу сказать то, что канал "Ходят слухи" завершает свое существование", – сообщила ведущая.

Она также сообщила, что планирует продолжать карьеру ведущей на канале, однако уже под другим названием.

Отметим, ранее 41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян порадовала поклоннико новыми откровенными фото в крошечном купальнике.

Звезда реалити-шоу, ставшая миллиардером, опубликовала серию ослепительных снимков в купальниках на фоне нехарактерно холодной и дождливой погоды в южной Калифорнии. "В поисках души", — подписала в среду 42-летняя Кардашьян, запостив карусель из шести слайдов в Instagram, на которой она демонстрирует едва заметный купальник и изящные аксессуары.

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