Престарелую актрису госпитализировали из-за коронавирусной инфекции.

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Талызиной стало плохо из-за ковида / Коллаж Главред, фото Стархит

Советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!", которая поддерживает нападение террориста Путина на Украину, была срочно госпитализирована.

По информации пропагандистского ресурса Стархит, у актрисы выявили ковид на фоне хронической обструктивной болезни легких. Путинистка пробудет в больнице под строгим наблюдением медиков.

По информации пропутинского телеграмм-канала Mash, у неё диагностировали бронхопневмонию.

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Сообщается, что год назад Талызина уже попадала в клинику после дня рождения — тогда она упала в обморок.

Талызина прославилась ролями в фильмах "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", а также "Ирония судьбы, или С лёгким паром", где она не только сыграла школьную учительницу и подругу Нади, но и озвучила саму главную героиню. Всего она появлялась более чем в ста фильмах и сериалах.

С началом нападения террористической России на Украину, Талызина заняла активную позицию, в которой встала на сторону своей агрессивной родины - России.

Напомним, ранее в программе на одном из пропагандистских каналов пожилая актриса взяла на себя смелость дать Пугачевой совет. Но что-то пошло не так, и рекомендация превратилась в угрозу казни.

Ранее Талызина уже попадала в больницу "скорой помощи" в реанимацию в Москве. Она оказалась в больнице с микроинсультом.

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