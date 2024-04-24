Путинистка Эвелина Бледанс рассказала про возвращение Аллы Пугачевой в РФ

Артистка ждет-не дождется, когда сможет снова пообщаться с Примадонной и ее детьми от Максима Галкина.

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Эвелина Бледанс про Аллу Пугачеву - актриса ждет Примадонну в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/bledans

Фанатка аннексии Крыма и "русского мира" Эвелина Бледанс высказала непопулярное и даже опасное в стране-оккупанте желание: Аллу Пугачеву и ее семью, которая осуждает войну в Украине, там принято поливать грязью на государственном уровне.

Артистка в свою очередь заявила, что ждет опальную Примадонну в стране-агрессоре. Она уверена, что рано или поздно Пугачева, как и многие в российском шоу-бизнесе, продаст и предаст свои идеалы, и вернется на просторы немытой.

"Я жду ее возвращения. Я верю в то, что буду снова наблюдать за детками. Мне очень не хватает этих ребят прекрасных, которых я наблюдала… Как они плавали, говорили по-французски, а сейчас этого всего нет, к сожалению. Мы друг от друга оторвались", - цитируют Бледанс росСМИ.

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Примечательно, что Алла Пугачева время от времени приезжает в страну на болотах, но исключительно по деловым вопросам. С бывшими друзьями, которые встали на строну агрессора и транслируют преступную пропаганду, она во время этих командировок встречаться не желает.

Кто такая Эвелина Бледанс? Эвелина Бледанс - актриса кино, театра и озвучки, ведущая. Популярность получила благодаря съемкам в украинском юмористическом сериале "Маски-Шоу" (1991-2005). С января 2023 года входит в санкицонный список СНБО - Бледанс публично заявляла, "что Крым никогда не был украинским".

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее балерина-путинистка Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой, которую критикуют в стране-оккупанте за осуждение войны в Украине.

Также стало известно, что Алла Пугачева, которая покинула страну-агрессора в начале полномасштабного вторжения, намерена вернуться в рф по делам, связанным с ее подмосковным замком.

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