Пугачева собирается в Россию на новогодние праздники

Имя певицы Аллы Пугачевой не сходит со страниц новостных российских изданий.

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Российские СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева, которая высказалась против зверского нападения России на Украину и нарвалась на волну хейта со стороны "хороших русских", собирается приехать в Россию.

Как сообщил News.ru, об этом рассказал известный двойник Примадонны Даниил Калатура.

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", - сообщил он.

По его словам, Пугачева "любит Россию" и ее нельзя обвинять в отсутствии патриотизма. Но речь, скорее всего, идет о том, что Пугачева любит не путинский террористический режим, а свою родину, где она родилась, выросла и строила свою карьеру.

Напомним, ранее Пугачева на своей страничке в Instagram опубликовала эмоциональный пост, в котором назвала тварями и лицемерами россиян, которые регулярно обливают ее грязью, продолжая поддерживать войну в Украине.

Позиция Пугачевой пришлась по душе ее дочери Кристине Орбакайте. Старшая наследница Примадонны "лайкнула" пост, тем самым публично поддержав смелое заявление матери.

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