Пугачева собирается в Россию на новогодние праздники

Российские СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева, которая высказалась против зверского нападения России на Украину и нарвалась на волну хейта со стороны "хороших русских", собирается приехать в Россию.
Как сообщил News.ru, об этом рассказал известный двойник Примадонны Даниил Калатура.
"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", - сообщил он.
По его словам, Пугачева "любит Россию" и ее нельзя обвинять в отсутствии патриотизма. Но речь, скорее всего, идет о том, что Пугачева любит не путинский террористический режим, а свою родину, где она родилась, выросла и строила свою карьеру.
Напомним, ранее Пугачева на своей страничке в Instagram опубликовала эмоциональный пост, в котором назвала тварями и лицемерами россиян, которые регулярно обливают ее грязью, продолжая поддерживать войну в Украине.
Позиция Пугачевой пришлась по душе ее дочери Кристине Орбакайте. Старшая наследница Примадонны "лайкнула" пост, тем самым публично поддержав смелое заявление матери.
Вас также может заинтересовать:
- Лайма Вайкуле поставила на место тех, кто плюет на Аллу Пугачеву: "Алла содержала всю Россию"
- Фантомные боли в области остроумия: правая рука Лаврова Мария Захарова наехала на Вайкуле и Пугачеву
- "Господи, прости этих жалких тварей": Пугачева рассказала, как выносит травлю