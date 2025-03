"Прожил невероятную жизнь": умер автор хита "Dirty Water"

В декабре 2023 года Ларри Тэмблин был введен в Калифорнийский музыкальный зал славы.

Скончался известный американский музыкант, солист и клавишник рок-группы The Standells Ларри Тэмблин. Артисту было 82 года. Об уходе звезды в мир иной сообщил его племянник Деннис Тэмблин в Facebook.

Музыкант прославился на весь мир благодаря своему хиту 1966 года "Dirty Water". Композиция в свое время заняла 11 место в чарте Billboard Hot 100 и стала даже неофициальным гимном Бостона, США.

"Сегодня умер мой дядя Ларри Темблин. У меня очень теплые воспоминания о нем и его семье на протяжении многих лет. Он прожил невероятную жизнь", - поделился племянник знаменитости, но не раскрыл причину смерти.

Темблин родом из Лос-Анджелеса, США. Он родился в звездной семье. В частности его брат Расс Тэмблин - известный актер и звезда Голливуда. Он снимался в картинах "Вестсайдская история" и "Джанго свободный". Также актрисой является племянница музыканта - Эмбер Тэмблин. Женщина сыграла роли в "Баффи - истребительница вампиров" и "Докторе Хаусе".

Свой музыкальный путь исполнитель начал с сольной карьеры. Он выпустил несколько синглов в 1950-х, после чего в 1962 году основал группу Larry Tamblyn and The Standells. Ее участниками стали гитарист Тони Валентино, басист Джоди Рич и барабанщик Бенни Кинг. Со временем коллектив переименовали в The Standells.

Группа выпустила такие известные хиты: "Try It", "Can't Help But Love You", "Dirty Water". Последняя композиция прославила коллектив на весь мир. Она стала символом Бостона и сейчас звучит на матчах бейсбольной команды Boston Red Sox и хоккейного клуба Boston Bruins.

Последний альбом коллектива "Bump" вышел в 2013 году. В декабре 2023 года Тэмблин был введен в Калифорнийский музыкальный зал славы. Награду он получил от брата-актера Расса Тэмблина.

