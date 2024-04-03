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"Провалий в Москве": появилась смешная пародия на скандальное интервью Повалий в РФ

Алена Кюпели
3 апреля 2024, 14:17
Дмитрий Гордон опубликовал смешное видео, где в главной роли - предательница Повалий.
Певица Повалий выдала порцию пропагандистского бреда
Певица Повалий выдала порцию пропагандистского бреда / Коллаж Главред, скриншот Instagram/Основна світлина tpovaliyofficial tpovaliyofficial

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон поделился смешным видео.

На нем - путинистка Повалий и ее скандальное интервью украинофобу и террористу Борису Корчевникову. На своей странице в Instagram, Гордон опубликовал фрагмент видео.

"Борис, я спаслась. Вчера сходила к гадалке, а гадалка меня спросила: Тая, ты дура? А я такая: кто это говорит? А она такая: "это я"! А я такая: кто я? объясните мне". Я не понимаю, у меня в даже извилин не осталось - все на локонах", - дублируют Повалий.

видео дня

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Артисты также высмеяли манеру разговора Корчевникова, который то ли плохо слышит, то ли у него проблемы с дикцией.

"Я рада, что примазалась к вам. Я вставила зубы, но к сожалению не нашла клинику, где можно вставить мозг", - якобы говорит Повалий.

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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