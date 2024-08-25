Простые и улыбчивые: фанаты "поймали" Пугачеву и Галкина на случайном фото

Примадонна и ее муж на свежем снимке выглядят легко и непринужденно.

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Пугачева и Галкин новости - фанатка Пугачевой и Галкина показала, как звезды выглядят сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Алла Пугачева и Максим Галкин уже много лет выезжают летом с семьей в Юрмалу. Местный климат помогает переносить Примадонне летнюю жару, к тому же это позволяет звездной паре отдыхать в компании их близкой подруги Лаймы Вайкуле.

Свежими фото Пугачева и Галкин делятся редко, однако время от времени не отказывают в съемке поклонникам. Так недавно в Сети появилось любопытное сэлфи знаменитостей с фанатами.

Снимком в своем блоге в Instagram поделилась женщина по имени Йоланда Хаффар. Она указала, что кадр был сделан именно в Юрмале, Латвия.

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На фото Пугачева и Галкин в повседневной одежде мило улыбаются в камеру. Примадонна по всей видимости чувствует себя без макияжа так свободно, что не накладывает грим для прогулок и случайных фото. При этом артистка продолжает выглядеть очень свежо.

Пугачева и Галкин новости - фанатка Пугачевой и Галкина показала, как звезды выглядят сейчас / instagram.com/jolanda_bh

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Алла Пугачева и Максим Галкин - последние новости:

Ранее стало известно, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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