Проходит детокс заграницей и молчит о войне: куда делся Дивеев-Церковный

Телеведущий Дивеев-Церковный, скорее всего, проходит детокс в Латвии. Как говориться, самое время.

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Алексей Дивеев-Церковный молчит о войне в Украине / Фото Instagram/diveyeff

Бывший украинский телеведущий Алексей Дивеев-Церковный - давно уже не частый гость украинского телевидения. Между тем, несмотря на давно утерянный интерес, Дивеев-Церковный продолжает вести свой Instagram и даже имеет около 9 тысяч подписчиков.

Но даже на эти свои ничтожные цифры телеведущий молчит о войне, а также о том, что террористическая Россия убивает мирных украинцев. Более того, свои соцсети ведущий продолжает вести на русском языке.

Его единственный пост о войне написан в стиле "классического миротворчества". Он выложил черно-белую фото с дедом Морозом и попросил у него "миру-мира", а также процитировал слова так называемого детского гимна СССР - "Пусть всегда будет солнце".

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В посте - желания Дивеева-Церковного на новый год:

Кроме того, что Дивеев-Церковный ведет свой Instagram на русском языке, он еще и, судя по всему, находится не в Украине. В частности, ведущий появился в сториз у Инны Цимбалюк, которая вместе со своей подругой Анной Филимоновой находятся в центре похудения в Латвии. Скорее всего, проходя модный сегодня очистительный детокс.

Кому война, а кому детокс / Фото Instagram/tsymbaliuk

"Фотка о том, что все к лучшему", - пишет Цимбалюк.

Пост Анны Филимоновой с локацией / Instagram/anna.filimonova

На этих фото вы не увидите трагедию в Херсоне или обстрелянные украинские города.

Страница Дивеева-Церковного в Instagram / Instagram/diveyeff

Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.

Ранее также в 2017 году певец Александр Буйнов поделился фото с Цимбалюк. "Встретил Инку Цимбалюк... Случайно вот так — нырнул и вот она!" — написал Буйнов под снимком. Ранее Цимбалюк также хвасталась свои отдыхом во Франции.

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