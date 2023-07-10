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Продюсер Поляковой высказался про Каменских, которая поет за границей на русском

Анна Подгорная
10 июля 2023, 00:55 обновлено 10 июля, 00:56
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Михаил Ясинский считает, что NK сейчас находится в "разорванном" состоянии.
Михаил Ясинский, Настя Каменских
Михаил Ясинский прокомментировал решение Насти Каменских петь на русском за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikeyasinsky, instagram.com/kamenskux

Интервью украинской певицы Насти Каменских (NK) для ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой вызвало в обществе массу пересудов.

Среди неоднозначных заявлений певицы было и рассуждение о том, почему за границей она продолжает петь на русском языке. Тогда Каменских заявила, что все свои хиты перевела на украинский язык, и в нашей стране исполняет лишь новые версии песен. Язык страны-оккупанта она использует за границей, так как ее поклонники там украинского не понимают.

Противоречивое высказывание NK прокомментировал музыкальный эксперт и продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский в шоу Славы Демина. Он считает такую позицию Каменских и прочих артистов неправильной.

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"Настя отвечает искренне, ей кажется, что она будет здесь петь на украинском, а там на русском. Говорит немного несерьезные вещи. Скажем так, надо было подумать, прежде чем это говорить. Подумать с точки зрения того, как это будет воспринимать аудитория, люди предвзятые. А вообще нормально это или нет... Там так, здесь по-другому. Давай в Испании будем по-испански петь", - рассуждает Ясинский.

В то же время он отмечает, что осуждать и хейтить Каменских за такую позицию не стоит - ошибочность своих суждений она должна понять и прочувствовать самостоятельно, а на это нужно время: "Надо просто прожить этот момент и прийти к тому, что это мнение было ошибочным. Не надо осуждать. Живем в сложное время. Надо дать артистам возможность быть искренними. Надо понять и простить. Я смотрел ее интервью, она разорвана, у нее все клокочет – и плачет и смеется. Она в сложном состоянии".

Ранее Настю Каменских захейтили в Сети за слезы во время встречи с украинскими бойцами, которые проходят реабилитацию после ранений. Многие не поверили в искренность реакции артистки.

Также NK прокомментировала заявление своего мужа, артиста и музыкального продюсера Потапа, о том, что он "заочно вступил в ТрО", и высказала свое мнение про скандальную песню "Волонтер".

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