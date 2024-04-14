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Призывавшего бомбить Европу и США клоуна-путиниста Куклачева увезли в больницу с инфарктом

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2024, 11:29обновлено 14 апреля, 12:07
Дрессировщик кошек и матерый путинист Юрий Куклачев был экстренно госпитализирован с инфарктом - сразу после своего очередного концерта в Москве.
Куклачев, скорая
Куклачев экстренно увезли в больницу с инфарктом / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный российский клоун, дрессировщик кошек и матерый путинист Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт после своего концерта в Москве. Об этом написали российские СМИ.

Куклачев, который недавно с пеной у рта призывал страну-агрессор РФ бомбить мирные европейские и американские города, а также боялся поражения путинского режима, по словам медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больнице тяжелом состоянии.

Как рассказал его отпрыск Дмитрий, врачи не дают никаких прогнозов. Куклачева прооперировали и оставили в больнице.

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"Вчера Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в Москве. Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали", – написали пропагандистские СМИ.

Не так давно Куклачев вызнал скандал своими заявлениями по поводу недавнего теракта в подмосковном зале Крокус Сити Холл.

"Атака террористов наглядно показала, с кем мы боремся во время "СВО"... Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут имплантировать у нас чипы, чтобы мы были их рабами", – заявил тогда клоун.

Кто такой Юрий Куклачёв

Юрий Куклачёв - советский и российский клоун, создатель и руководитель Театра кошек.

Поддерживает агрессию Путина против Украины, до полномасштабного вторжения РФ неоднократно незаконно выступал на оккупированных территориях, из-за чего был внесен в базу Миротворец.

Крокус Сити Холл - теракт в ТЦ под Москвой 22 марта

Напомним, что 22 марта в Москве произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. По предварительным данным РФ, в результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали жестокие цели Кремля и заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. В ГУР отметили, что цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

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