Принц Гарри встал перед украинцем на колени

Принц Гарри не остался в стороне от украинской трагедии, которую устроила Россия.

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Принц Гарри сообщил, что его жена присоединится к нему / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основатель особенных соревнований Invictus Games 2023 ("Игры непокоренных") принц Гарри выразил свлою поддержку украинской команде и растрогал, наверное, весь мир своим поступком.

В частности, по информации западных СМИ, принц Гарри опустился на колено перед украинским болельщиком соревнований, который потерял ногу из-за нападения российских оккупантов на Украину.

Когда Гарри шел по трибуне, его взгляд привлек человек на инвалидной коляске, который сидел и держал в руках флаг Украины. Принц подошел к нему, пожал болельщику руку и опустился на одно колено, выразив таким образом свою поддержку.

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Принц Гарри выразил свое почтение украинским воинам/Скриншот видео

Он также сделал совместное фото с ним. Гарри был не единственным, кто аплодировал стоя. Приезд сборной Украины поднял зрителей на ноги. Гарри также выделил одного члена команды, украинскую парамедика и волонтера Тайру, которая побывала в плену у россиян, и героя сериала Harry's Heart Of Invictus Netflix.Кстати, интересно, что Гарри на соревнованиях был один, без своей супруги Меган Маркл.

Между тем он все же анонсировал ее присутствие, но немного позже.

Напомним, ранее украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская удивила поклонников новой прической. Все привыкли видеть ее с короткими светлыми волосами, но на сей раз она удивила даже себя.

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