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Президент Молдовы потребовала немедленно вывести российские войска из Приднестровья

18 мая 2022, 19:36

Российская армия нарушает нейтралитет республики, сказала президент Молдовы.

Приднестровье, Санду
Приднестровье / УНИАН

Президент Молдовы Майя Санду потребовала немедленно вывести войска Россия из Приднестровья.

Санду отметила, что российская армия нарушает нейтралитет республики.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в военный конфликт, мы нейтральная страна, но для этого мы призываем к немедленному выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила она во время выступления в Европейском парламенте.

Как пояснила Санду, власти Молдавии хотят мирного решения конфликта в Приднестровье и делают всё возможное для этого.

По ее словам, у местного правительства есть видение "мирной реинтеграции страны".

При этом Санду отметила, что недавняя напряженность, вызванная серией терактов Приднестровьи, повысила опасения по поводу потенциальной дестабилизации.

Известно, что по "официальным" данным, на территории Приднестровья находится около 1 700 российских солдат.

"Россия напала на соседнее государство, как это делали великие державы в прошлом, и ввергла в безграничную трагедию народы Украины и всего европейского континента. Они хотели превратить Украину в то, чем никто не хотел бы стать - геополитический придаток более сильного соседа. Мы все надеялись и ждали, что эти времена уже никогда не вернутся. Но они вернулись", - заявила Санду.

Также Санду подчеркнула, что Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины: "Крым - Украина, Донбасс - Украина, Киев - Украина, и всегда будут Украиной".

Читайте такжеЕсли Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – Подоляк

Ситуация в Приднестровье

На территории захваченного Россией анклава Приднестровье 25 апреля случился взрыв в здании так называемого "Министерства государственной безопасности".

На следующий день, 26 апреля, в Приднестровье прогремел еще один взрыв. В результате были разрушены ретрансляционные вышки. Перестали работать две мощные антенны, которые передавали трансляцию российских радиостанций.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что Россия устраивает провокации в Приднестровье, из-за чего ситуация для Молдовы ухудшается. По его словам, Киев может взять под контроль молдавский анклав в том случае, если со стороны Кишинева появится такая просьба.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия может пойти в наступление на Украину со стороны Приднестровья. По этой причине Киев продумал план обороны в данном направлении. Однако в непризнанном анклаве понимают, что если они подключатся к войне, анклав прекратит свое существование. Поэтому вопрос атаки с Приднестровья, скорее, является информационным давлением.

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Молдова Приднестровье Майя Санду
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