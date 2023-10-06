Предательница Байрак поменяла имя и фамилию, чтобы снимать кино в террористической России

Режиссер больше не Оксана. Теперь она Фрося.

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Оксана Байрак теперь нашла работу в России/ скриншот, pixabay

Режиссер украинского происхождения Оксана Байрак ("Женская интуиция", "Аврора", "Ничто не случается дважды"), которая в начале полномасштабной войны в Украине продвигала в социальных сетях нарративы про "братские народы", "артистов вне политики", и в военной агрессии страны-оккупанта всецело винила Украину, обосновалась в террористической России и уже там снимает свои второсортные мелодрамы.

Как написала ТСН со ссылкой на одно из киноосообществ, предательница снимает новый сериал с российскими артистами, которые откровенно поддержали параноика Путина в его нападении на Украину. Об этом стало известно благодаря российскому артисту Антону Батыреву. Он долгие годы снимался в Украине, но трусливо выбрал сторону своей агрессивной родины России.

Именно он поделился фото, на котором натянутая режиссер держит тарелку со съемочной площадки, где написано "Студия Байрак" и "Россия 1". Очевидно, что путинистка снимает очередную сопливую драму для пропагандистского канала.

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Байрак и ее жалкие попытки заработать деньжат в России, фото ТСН

Восьмисерийная мелодрама получила название "Дождь в конце лета", и кроме россиян, там снимаются и актеры из Украины. Среди артистов, там присутствуют одессит и сын народного артиста Украины Георгия Дрозда Максим Дрозд, актриса Лариса Удовиченко, мечтавшая приобрести квартиру в Одессе.

Кстати, Байрак на тарелке значится почему-то под другим именем, а именно Фрося Касьян. Видимо, она допускает мысль о том, что предателей не любят нигде. И поэтому скрывает свое настоящее имя.

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

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