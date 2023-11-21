Повились хорошие новости о здоровье сильно больной Селин Дион

Похоже, что певице Селин Дион удалось взять свою болезнь под контроль.

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Селин Дион страдает от редкого заболевания / Коллаж Главред, фото Instagram/celinedion

После более чем трех лет отсутствия на публике певица Селин Дион, которая в конце 2022 года сообщила, что страдает редким неврологическим расстройством, называемым "синдромом скованного человека", была замечена на хоккейном матче вместе с сыновьями Рене-Шарлем, 22 года, и близнецами Эдди и Нельсоном, 13 лет.

"Мы с мальчиками так весело провели время", — написала она в Instagram о матче 30 октября между "Монреаль Канадиенс" и "Вегас Голден".

По информации Lifeandstylemag, неделю спустя суперзвезда и двое ее младших детей также были замечены в толпе, когда Кэти Перри давала заключительный концерт.

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"Селин больше не скрывается", - эксклюзивно рассказал источник издания.

"Она прошла через ад со своим диагнозом "скованный человек", а до этого были годы замешательства и страха, в попытках понять, что с ней не так. Это был очень долгий и трудный путь. Но с помощью своей семьи и многих врачей и терапевтов ей, кажется, наконец-то удалось взять ситуацию под контроль".

Ранее в этом году Селин отменила концерты Courage World Tour в 2023 и 2024 годах из-за мышечных спазмов. "Вы знаете, как люди вскакивают по ночам из-за судорог в ноге или икре? Немного похоже, но со всеми мышцами", — рассказала в интервью Hello! сестра знаменитости, 74-летняя Клодетт Дион.

Тогда она также заявила, что они мало что могут сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль.

Болезнь Селин Дион:

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

На фото певица выглядит очень бодрой. Она приветливо улыбается в камеру и искренне радуется вылазке со своими драгоценными мальчиками.

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