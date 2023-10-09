Потерял миллионы: звезду Кухни Назарова обокрали в Москве

По делу дочери Дмитрия Назарова полиция начала уголовное расследование.

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Квартиру Дмитрия Назарова, где живет его дочь Арина, ограбили / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vasilieva_olgaa, instagram.com/ramodanovska

Российский актер Дмитрий Назаров перебрался в Израиль в начале 2023 года: в в стране-оккупанте его сперва подвергали травле, затем - уволили из МХТ им. Чехова за критику путинской власти и войны в Украине.

Его младшая дочь (родилась в браке с актрисой Ольгой Васильевой) Арина осталась в Москве, и недавно стала героиней криминальных хроник столицы страны на болотах.

Как сообщают росСМИ, 23-летняя Назарова вызвала на дом уборщицу по имени Татьяна, услугами которой она пользовалась уже не один год. Вернувшись в квартиру, Арина обнаружила там беспорядок и пропажу конверта с деньгами, где хранилось 3.5 миллиона рублей.

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Сперва девушка хотела уладить вопрос самостоятельно, и пыталась дозвониться до Татьяны, однако мошенница не брала трубку. Тогда наследница актеров обратилась в полицию.

Оперативная служба обнаружила преступницу в Москве сутки спустя. Татьяна свою вину признает, и сейчас дает показание под стражей. По делу о краже открыто уголовное дело.

Ранее Дмитрий Назаров осадил неадекватного Охлобыстина, с которым раньше близко дружил. Актер признался, что украинофобные и пропагандистские речи коллеги вызывают у него ужас.

Также Назаров пожаловался на угрозы от соотечественников, которые поддерживают войну в Украине. В некоторых письмах, которые он получает после публикации своих обличительных стихов, ему открыто желают смерти.

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