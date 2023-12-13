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Потап эмоционально высказался про Украину и украинцев

Анна Подгорная
13 декабря 2023, 14:27
Потап изо всех сил пытается выбраться из того хейта, который льется на него в последнее время.
Потап
Потап рассказал, когда планирует вернуться в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкальный продюсер и певец Алексей 'Потап' Потапенко продолжает свой заграничный вояж, который так злит общественность - артист хоть и утверждает, что таким образом он заботится о благе соотечественников и Украины в состоянии войны, но и про личные выгоды в бизнесе не забывает.

Сейчас певец находится в Барселоне, где, по его словам, он начал сотрудничество "с влиятельными рекламными агентствами и музыкальными лейблами, включая Universal, Sony, Warner Music и пр.". После этого он отправится в Англию, и лишь затем вернется в Украину.

Свой маршрут Потап решил не скрывать после скандала, который развязался из-за его тайного отъезда вместе с Настей Каменских за границу в средине октября. Тогда артисту пришлось оправдываться за случайные фото из аэропорта, которые попали в Сеть.

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Теперь же Потапенко решил не просто рассказать, где он находится, и чем занимается, но и напомнить подписчикам своего блога в Instagram, что в любой точке земного шара он всецело остается с Украиной.

"На очереди Англия и, конечно, Украина. Вырастившая меня страна, – страна, флаг которой я представлял в спорте, страна, которую я представлял на международных музыкальных конкурсах, и страна, которую я всегда буду любить и поддерживать! Все навыки, опыт и достижения, которые я получил за границей, применяю на практике в Украине для нашей родины! Мой сын учится в Киеве, мои компании работают в Украине, и я плачу налоги в Украине. Два моих высших образования, полученных в Киеве, помогают мне в работе, как дома, так и за рубежом", - пишет Потап.

Потап
Потап рассказал, когда планирует вернуться в Украину / instagram.com/realpotap

Ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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