"Посмотри на себя, какие ещё тебе вареники": Поплавский оскорбил студентку

Поющий ректор неуважительно высказался в адрес студентки, показав полное неуважение.

Михаил Поплавский

Юный орел и по совместительству поющий ректор киевского университета культуры Михаил Поплавский, вызверился на студентку.

Так, на каком-то концерте, одна из студенток спросила у Поплавского, почему их никогда не угощали варениками. Ведь известно, что у Поплавского есть несколько ресторанов украинской кухни, где подают разные виды вареников.

На что Поплавский по-хамски ответил студентке, унизив ее перед всеми остальными зрителями. "Ты посмотри на себя, еще вареники тебе", - ответил почетный профессор.

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Студенты также задали ему вопрос, как ректор университета культуры может называть своих студенток "телки" и "малые". Сам профессор сначала отнекивался, а когда студенты "прижали" его к стене с помощью видео, тот назвал такие вопросы "провокацией".

Между тем, студенты трезво ответили ему, что речь в данном случае идет не провокации, а о неуважении.

Напомним, ранее вокалист и сопилкарь украинской группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук в интервью для Музвара раскрыл подробности создания скандальной фотографии, на которой он позирует на Красной площади на фоне Кремля. Снимок "всплыл" во время отборочного тура на Евровидение-2022. Тогда артиста осудили за поездку в РФ. Однако Музычук уверяет - в этом фото нет ничего предосудительного и противозаконного.

Фотография, на которой Тимофей в лохматой шапке и с широкой улыбкой на лице стоит на Красной площади в Москве была сделана в 2013 году - до аннексии Крыма. Ее сделала однокурсница Музычука - певица Юлия Юрина.

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