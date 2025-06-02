Последний звонок Варвары Кошевой: как выглядела старшая дочь комика на празднике

Дочка Евгения и Ксении Кошевых встретила свой особенный день в необычном платье.

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Варвара Кошевая сейчас - как Варя Кошевая выглядела на последнем звонке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pico.ua

Вкратце:

Варя Кошевая стала выпускницей

На последний звонок девушка пришла в стильном наряде молочного оттенка

В конце мая 2025 года последний школьный звонок прозвенел для старшей дочери украинского шоумен и комика Евгения Кошевого и его жены, танцовщицы и дизайнера Ксении Кошевой. Варвара Кошевая теперь официально выпускница, и этим летом будет пробовать свои силы во вступительной кампании одного из столичных ВУЗов.

На день окончания школы с выпускницей пришла и ее мама, которой удалось запечатлеть Варю с ее первой учительницей и с ее классным руководителем. "Как быстро бежит время", - удивлялась Ксения Кошевая. Снимки появились в ее блоге в Instagram.

видео дня

Примечательно, что Кошевая-младшая на праздник по случаю последнего звонка пришла не в школьной форме, а в молочном приталенном пиджаке-платье с декоративными элементами и разрезами на плечах. Необычный наряд - часть актуальной коллекции бренда ее матери.

Волосы Варвара слегка завила у лица, на ногтях красовался ярко-красный маникюр. С аксессуарами выпускница была сдержана - короткая цепочка с кулоном на шее и черный клатч в руках.

Варвара Кошевая сейчас - как Варя Кошевая выглядела на последнем звонке / instagram.com/yalta_k

Варвара Кошевая сейчас - как Варя Кошевая выглядела на последнем звонке / instagram.com/yalta_k

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Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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