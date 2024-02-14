После слухов об уходе со службы: Виталий Козловский записал видеообращение

Певец-воин решил успокоить поклонников, которые засыпают его сообщениями.

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Виталий Козловский опроверг слухи, что больше не служит в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский несет военную службу с лета 2023 года. Сперва он был зачислен в Нацгвардию, а осенью его перевели в ВСУ. Недавно музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, который имеет с артистом многолетнюю вражду, заявил, что служба Козловского закончилась.

Эту новость певец опроверг, однако вскорости в Сети появилось его фото в гражданском во время вечерней прогулки. После этого Виталия Козловского в соцсетях стали забрасывать вопросами.

Знаменитость снял видеоролик, на котором он в военной форме рассказывает про свое состояние сейчас. Видео появилось в Instagram-сторис Козловского.

видео дня

"Приятно появиться перед вами, потому что директ завален сообщениями: "Все ли с вами хорошо?" То есть со мной. Со мной все хорошо. На службе как на службе", - сообщил певец. Он отметил, что был бы рад выходить на связь с поклонниками с новостями о творчестве, однако война диктует свои правила - он объявил о новом сборе на нужды украинских защитников.

Виталий Козловский опроверг слухи, что больше не служит в ВСУ / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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