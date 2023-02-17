Популярная российская актриса поддержала Лию Ахеджакову

Мария Миронова заступилась за Лию Ахеджакову, которая выступает против войны.

Ахеджакова, Миронова / Коллаж

Российская актриса Мария Миронова неожиданно вступилась за другую актрису Лию Ахеджакову, которая не побоялась осудить военное вторжение России в Украину и стала "врагом народа".

"Уважаемый Будда Гришна (видеоблогер, выступивший с критикой в адрес Марии — прим. ред.), я с большим вниманием выслушала ваш комментарий в защиту замечательного человека и потрясающей актрисы — Лии Ахеджаковой. Вы говорите, что в Советском Союзе могли посадить за инакомыслие. Я глубоко с вами согласна, но у меня есть вопрос: а мы хотим вернуться в то время, когда пожилого человека можно взять и посадить за мнение? Сказать, что человеку не место в стране, абсолютно понимая, что в 84 года он вряд ли уедет…" — говорит Миронова, которую цитирует Стархит.

Не только Мария вступилась за Лию Ахеджакову. На сторону Ахеджаковой также встали: Олег Басилашвили, Александр Молочников, Чулпан Хаматова, Ксения Собчак, Михаил Ширвиндт и другие.

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Напомним, ранее оперная певица Мария Маскакова высказалась в отношении российской актрисы Лии Ахеджаковой, которая открыто выступила против захватнической войны России против Украины.

Мария Максакова присоединилась к тем, кто осуждает действия руководства "Современника". Оперная певица считает, что 84-летняя Лия Меджидовна не заслужила такого обращения.

"Святая Ахеджакова находится под ударом, с ней пытаются расправиться. Конечно, это вызывает тревогу, — призналась Мария в эфире "Лучшего радио Израиль". — Мне тревожно за нее. Не уверена, что кто-то выйдет и встанет на ее защиту. У меня вызывает тревогу, как сложится жизнь и Юрия Шевчука. Это грустно и досадно", - говорит Маскакова.

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