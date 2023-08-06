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Попрощаться успела?: Бабкина с перекошенным ртом похвасталась отдыхом в Крыму

Алена Кюпели
6 августа 2023, 13:57 обновлено 6 августа, 14:25
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Российская певица Надежда Бабкина поделилась кадрами отдыха в оккупированном Крыму.
Оккупантка Бабкина есть украинские вареники в Крыму
Оккупантка Бабкина есть украинские вареники в Крыму / Коллаж Главред, фото Instagram/ngbabkina

Путинистка, российская певица Надежда Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями.

Так, на своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.

В комментарии к оккупантке наведались и украинские пользователи, которые высказались относительно ее поведения. "Дура старая", "Надеюсь, попрощаться успела", "Ненадолго", - написали ей они.

видео дня

Бабкина и ее рот, живущий отдельную жизнь
Бабкина и ее рот, живущий отдельную жизнь / Instagram/ngbabkina

Кроме того, пользователи отметили перекошенный рот певицы. "Господи,рот перекошен, домолодилась. Зачем себя так портить. Она сейчас и говорит необычно, жаль", - комментируют фоловеры престарелой звезды.

Также, ранее Бабкина поделилась видео, как ест вареники в оккупированном Крыму. Имея две порции вареников, Бабкина в сметане рассказывает, каким вкусным является национальное украинское блюдо - вареники. Между тем, кривой рот Бабкиной не смог произнести слово "украинские вареники", поэтому она называет блюдо "вареники по-крымски".

"Ешь, ешь. Наедайся. В тюрьме вареников не дают", "Нужно научиться есть аккуратно, не размазывая еду по лицу", "А что в рашке не сидится, щи хлебать. Вареники лучше?!", "Чтоб она всегда там сидела, больше никуда не пускать", - написали ей подписчики.

Бабкиной советуют наедаться, пока она не в тюрьме
Бабкиной советуют наедаться, пока она не в тюрьме / Фото Instagram/ngbabkina

Напомним, ранее российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

Ранее также ведущий Рустам Солнцев в своей авторской программе на YouTube высмеял артистку. Досталось Бабкиной от шоумена и за имидж, и за якобы не реализованный творческий потенциал.

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Надежда Бабкина
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